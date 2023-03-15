В Ливии пропало 2,5 тонны урана

Гендиректор МАГАТЭ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили, что в Ливии один из полигонов "загубил" 2,5 тонны природного урана. Куда девался опасный химический элемент, никто не знает.

Об этом сообщает Reuters.

В Ливии скрылся уран

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на месте хранения урана на одном из полигонов в Ливии исчезли все бочки, где он хранился. Кроме того, неизвестно и то, куда опасный химический элемент девался.

Уран скрылся с объекта, который по сути не контролируется ливийским правительством. Проверка полигона, где хранился уран, должна была состояться еще в 2022 году, однако опасная ситуация в Ливии сместила планы об инспекции. В результате проверка была проведена 14 марта 2023 года.

"В ходе инспекции во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии "обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды. — Ред.), ранее заявленные (Ливией. — Ред.), не присутствовали на месте", – написал Гросси в заявлении.

Также глава МАГАТЭ отметил, что потеря информации о текущем местонахождении ядерного материала несет за собой радиологические риски, что вызывает беспокойство ядерной безопасностью. Он отметил, что для поиска этого места нужна "сложная логистика".

В Reuters отметили, что в 2003 году Ливия под руководством тогдашнего лидера Муаммара Каддафи отказалась от своей программы по созданию ядерного оружия, в рамках которой были получены центрифуги, которые могут обогащать уран.

Напомним, Рафаэль Гросси останется главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на второй срок. Его кандидатуру поддержали в ядерной организации ООН и совете МАГАТЭ. Также Иран согласился сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии по вопросам мониторинга ядерных объектов. Такое взаимодействие может позволить Тегерану избежать жесткой резолюции.