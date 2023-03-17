У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Експерти МАГАТЕ перевіряють отриману від лівійських військових інформацію

Представники збройних сил Лівії заявили, що 2,5 тонни урану в бочках, які зникли на одному із полігонів країни, були знайдені. Небезпечний вантаж виявили біля кордону з Чадом.

Про це повідомляє видання BBC.

Уран знайшовся

Збройні сили Лівії заявили про те, що зниклий на одному із полігонів природний уран уже знайшли.

Усі 2,5 тонни урану виявили на сході країни.

#BREAKING

The Libyan Army has claimed to have found the 10 missing drums containing approximately 2.5 tons of natural Uranium.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/irTrWVZhRA — Libya Review (@LibyaReview) March 16, 2023

МАГАТЕ перевіряє

У збройних силах Лівії зазначили, що бочки з ураном опинилися біля кордону з Чадом.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зараз перевіряють отриману від лівійських військових інформацію.

Нагадаємо, що учора, 16 березня, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили, що у Лівії один з полігонів "загубив" 2,5 тонни природного урану.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на місці зберігання урану на одному з полігонів у Лівії, зникли усі бочки, де він зберігався. Окрім того, невідомо й те, куди небезпечний хімічний елемент подівся.

Уран зник з об'єкта, який по суті не контролюється лівійським урядом. Перевірка полігону, де зберігався уран, мала відбутися ще у 2022 році, проте, небезпечна ситуація у Лівії змістила плани про інспекцію. В результаті, перевірку було проведено 14 березня 2023 року.

Фото із відкритих джерел