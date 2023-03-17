У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі
Представники збройних сил Лівії заявили, що 2,5 тонни урану в бочках, які зникли на одному із полігонів країни, були знайдені. Небезпечний вантаж виявили біля кордону з Чадом.
Про це повідомляє видання BBC.
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Уран знайшовся
Збройні сили Лівії заявили про те, що зниклий на одному із полігонів природний уран уже знайшли.
Усі 2,5 тонни урану виявили на сході країни.
#BREAKING— Libya Review (@LibyaReview) March 16, 2023
The Libyan Army has claimed to have found the 10 missing drums containing approximately 2.5 tons of natural Uranium.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/irTrWVZhRA
МАГАТЕ перевіряє
У збройних силах Лівії зазначили, що бочки з ураном опинилися біля кордону з Чадом.
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зараз перевіряють отриману від лівійських військових інформацію.
Нагадаємо, що учора, 16 березня, інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили, що у Лівії один з полігонів "загубив" 2,5 тонни природного урану.
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на місці зберігання урану на одному з полігонів у Лівії, зникли усі бочки, де він зберігався. Окрім того, невідомо й те, куди небезпечний хімічний елемент подівся.
Уран зник з об'єкта, який по суті не контролюється лівійським урядом. Перевірка полігону, де зберігався уран, мала відбутися ще у 2022 році, проте, небезпечна ситуація у Лівії змістила плани про інспекцію. В результаті, перевірку було проведено 14 березня 2023 року.
Фото із відкритих джерел