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В Лондоне экоактивисты повредили картину в Национальной галерее

6 ноября 2023 23:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Лондоне экоактивисты повредили картину в Национальной галерее
Экоактивисты Just Stop Oil. Фото: скриншот из видео Just Stop Oil
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Эко-активисты атаковали картину Веласкеса "Венера с зеркалом" в Национальной галерее в Лондоне. Полиция арестовала двух активистов движения Just Stop Oil.

Об этом сообщает The Guardian.

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Написанная в 17 веке "Венера с зеркалом" во время нападения не пострадала. Два активиста Just Stop Oil разбили стекло на картине молотками, после чего были арестованы по подозрению в вандализме.

Just Stop Oil заявила, что более 100 ее поклонников заблокировали центральную улицу Вайтгол в Лондоне с требованием не добывать больше нефть и газ. Их также задержали правоохранители.

"Политика подводит нас. Она подводила женщин в 1914 году и подводит нас сейчас. Новая нефть и газ убьют миллионы. Если мы любим искусство, если мы любим жизнь, если мы любим наши семьи, мы должны просто остановить нефть", — сказали эко-активисты.

Отсылка к 1914 году касается предварительного нападения на эту же картину, совершенное суфражисткой Мэри Ричардсон в знак протеста против ареста Эммелин Панкхерст.

Напомним, ученые, исследуя одну из самых известных картин в мире "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, получили новое представление о технике, которую использовал художник. В частности, они нашли редкое соединение на слоях краски.

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