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У Лондоні екоактивісти пошкодили картину в Національній галереї

6 листопада 2023 23:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Лондоні екоактивісти пошкодили картину в Національній галереї
Екоактивісти Just Stop Oil. Фото: скриншот з відео Just Stop Oil
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Екоактивісти атакували картину Веласкеса "Венера з дзеркалом" в Національній галереї в Лондоні. Поліція арештувала двох активістів руху Just Stop Oil.

Про це повідомляє The Guardian.

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Написана у 17-му столітті "Венера з дзеркалом" під час нападу не постраждала. Двоє активістів Just Stop Oil розбили скло на картині молотками, після чого були заарештовані за підозрою у вандалізмі.

Just Stop Oil заявила, що понад 100 її прихильників заблокували центральну вулицю Вайтгол у Лондоні з вимогою не видобувати більше нафти і газу. Їх також затримали правоохоронці.

"Політика підводить нас. Вона підводила жінок у 1914 році і підводить нас зараз. Нова нафта і газ вб’ють мільйони. Якщо ми любимо мистецтво, якщо ми любимо життя, якщо ми любимо наші сім’ї, ми повинні просто зупинити нафту", — сказали екоактивісти. 

Відсилка до 1914 року стосується попереднього нападу на цю ж картину, скоєного суфражисткою Мері Річардсон на знак протесту проти арешту Еммелін Панкхерст.

Нагадаємо, вчені, досліджуючи одну з найвідоміших картин у світі "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, отримали нове уявлення про техніку, яку використовував художник. Зокрема, вони виявили рідкісну сполуку на шарах фарби.

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