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У Макрона проблемы — оппозиция нашла нового премьера, которая против политики президента

24 июля 2024 05:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Во Франции премьером может стать противница президента Макрона — что известно о Люсе Кастес.
Люси Кастес – кандидат на должность премьера от оппозиции. Фото: Livia Saavedra
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Коалиция левых сил уже избрала свою кандидатуру на должность премьера в новом правительстве Франции. Ею стала мало кому известная Люси Кастес, фото которой сложно найти не только в соцсетях, но и в интернете. Она горячая противница многих направлений политики действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом 23 июля во вторник сообщает французский канал BFMTV.

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Люси Кастес выдвинули сразу четыре левые партии Франции. Чтобы договориться политикам понадобилось почти две недели.

Сама Люси Кастес сказала журналистам, что приняла "с полным смирением, но с большим убеждением" это предложение и считает себя "надежным и серьезным" кандидатом на пост премьер-министра.

Она уже объявила, что сделает все возможное для отмены макроновской пенсионной реформы, которая повышает пенсионный возраст до 64 лет.

Что известно о Люсе Кастес

Возможной будущей руководительнице правительства 37 лет и она директор бюджета города Париж. Представители левых партий описывают ее как "лидера ассоциативной борьбы за защиту и продвижение государственных услуг, активно участвующей в битве идей против выхода на пенсию в 64 года".

Ранее стало известно, что президентом Национального собрания Франции большинством голосов была переизбрана Яэль Браун-Пивет, являющаяся сторонницей Макрона и Украины. Национальное собрание – это нижняя палата парламента Франции.

А украинская диаспора во Франции при поддержке Всемирного Конгресса Украинцев организовала в Париже марш памяти убитых украинских спортсменов.

Франция оппозиция Эммануэль Макрон правительство парламент

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