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У Макрона проблеми — опозиція знайшла нову прем'єрку, яка проти політики президента

24 липня 2024 05:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Франції прем'єркою може стати противниця президента Макрона — що відомо про Люсі Кастес
Люсі Кастес — кандидат на посаду прем'єрки від опозиції. Фото: Livia Saavedra
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Коаліція лівих сил вже обрала свою кандидатуру на посаду прем'єра в новому уряді Франції. Нею стала мало кому відома Люсі Кастес, фото якої важко знайти не тільки в соцмережах, але й в інтернеті. Вона гаряча противниця багатьох напрямків політики чинного президента Франції Емманюеля Макрона. 

Про це 23 липня, у вівторок повідомляє французький канал BFMTV.

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Люсі Кастес висунуло відразу чотири ліві партії Франції. Щоб домовитись політикам знадобилось майже два тижні. 

Сама Люсі Кастес сказала журналістам, що прийняла "з цілковитою смиренністю, але з великим переконанням" цю пропозицію і вважає себе "надійним і серйозним" кандидатом на пост прем’єр-міністра.

Вона вже оголосила, що зробить все можливо для скасування макронівської пенсійної реформи, що підвищує пенсійний вік до 64 років. 

Що відомо про Люсі Кастес

Можливій майбутній прем'єрці 37 років і вона директорка бюджету міста Париж. Представники лівих партій описують її як "лідер асоціативної боротьби за захист і просування державних послуг, яка активно бере участь у битві ідей проти виходу на пенсію у 64 роки".

Раніше стало відомо, що президентом Національних зборів Франції більшістю голосів була переобрана Яель Браун-Півет, що є прибічницею Макрона та України. Національні збори — це нижня палата парламенту Франції.

А українська діаспора у Франції за підтримки Світового Конгресу Українців організувала у Парижі марш пам'яті вбитих українських спортсменів.

Франція опозиція Емманюель Макрон уряд парламент

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