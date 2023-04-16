В Мексике боевики убили несколько человек в баcсейне: детали

Полиция Мексики в Кортасаре. Фото: REUTERS/ SERGIO MALDONADO

В центральном штате Мексики, Гуанахуато, боевики открыли огонь по посетителям общественного бассейна в субботу, погубив по меньшей мере семь человек, включая маленького ребенка. Свидетель нападения сообщил, что вооруженные люди прибыли на место происшествия около 16:30 и открыли огонь по людям.

Об этом пишет CNN.

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После нападения боевики повредили магазин, камеры видеонаблюдения и мониторы. Мексиканская армия и силы безопасности были немедленно направлены на место происшествия, чтобы найти нападавших. Прибыв на место, местные силы безопасности обнаружили трупы семи жертв, включая маленького ребенка, а также гильзы.

Один человек получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. В настоящее время мотивы нападения еще расследуются, и никаких арестов не произведено.

Гуанахуато является крупным сельскохозяйственным и производственным центром, а также производственной площадкой для многих ведущих мировых автопроизводителей.

Тем не менее он имеет репутацию места насильственных инцидентов и в последние годы был сотрясен жестокими войнами за территорию между конкурирующими бандами наркоторговцев.

Напомним, что в Индии произошло убийство бывшего политика Атика Ахмеда, который был осужден за похищение человека. Вместе с ним был застрелен его брат в прямом эфире, когда они разговаривали с журналистами в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш. После инцидента трое мужчин, выдававших себя за журналистов, были арестованы. Ранее полиция застрелила сына-подростка Ахмеда, а сам Ахмед заявлял, что его жизни угрожала полиция.