У Мексиці бойовики вбили кілька людей у басейні: деталі

Поліція Мексики у Кортасарі. Фото: REUTERS/ SERGIO MALDONADO

У центральному штаті Мексики , Гуанахуато, бойовики відкрили вогонь по відвідувачах громадського басейну в суботу, занапастивши щонайменше семеро людей, включаючи маленьку дитину. Свідок нападу повідомив, що озброєні люди прибули на місце події близько 16.30 і відкрили вогонь по людях.

Про це пише CNN.

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Після нападу бойовики пошкодили магазин, камери відеоспостереження та монітори. Мексиканська армія та сили безпеки були негайно спрямовані на місце події, щоб знайти нападників. Прибувши на місце, місцеві сили безпеки виявили трупи семи жертв, включаючи маленьку дитину, а також гільзи.

Одна людина отримала серйозні поранення і була доставлена до лікарні. В даний час мотиви нападу ще розслідуються, і жодних арештів не зроблено.

Гуанахуато є великим сільськогосподарським та виробничим центром, а також виробничим майданчиком для багатьох провідних світових автовиробників.

Проте він має репутацію місця насильницьких інцидентів і останніми роками був здригнений жорстокими війнами за територію між конкуруючими бандами наркоторговців.

Нагадаємо, що в Індії сталося вбивство колишнього політика Атіка Ахмеда , якого було засуджено за викрадення людини. Разом із ним був застрелений його брат у прямому ефірі, коли вони розмовляли з журналістами у місті Праяградж у штаті Уттар-Прадеш. Після інциденту трьох чоловіків, які видавали себе за журналістів, було заарештовано. Раніше поліція застрелила сина-підлітка Ахмеда, а сам Ахмед заявляв, що його життю загрожувала поліція.