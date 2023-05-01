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В Мексике со скалы перевернулся автобус с туристами: есть погибшие и раненые

1 мая 2023 07:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мексике со скалы перевернулся автобус с туристами: есть погибшие и раненые
Спасатели рядом с опрокинутым автобусом в Мексике. Фото: Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana de Nayarit/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В субботу, 29 апреля, в Мексике со скалы опрокинулся автобус с туристами. В результате аварии погибли почти 20 человек и еще более 30 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Reuters.

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Местные власти сообщили, что по меньшей мере 18 человек погибли и 33 получили ранения в результате падения автобуса со скалы на западе Мексики.

ДТП в Мексике
Спасатели на месте аварии в Мексике. Фото: Secretaría de Seguridad y Proteccion Ciudadana de Nayarit/Handout via REUTERS

Прокуратура штата Наярит, где произошла авария, рассказала, что транспортное средство упало примерно на 15 метров в ущелье на шоссе, соединяющее столицу штата Тепик и туристический город Пуэрто-Вальярта.

"С первого момента мы работали скоординированно с разными федеральными органами власти и органами власти штатов, чтобы обеспечить немедленную помощь жертвам", — говорится в заявлении прокуратуры.

Власти сообщили, что погибли 11 женщин и семь мужчин. По меньшей мере, 11 несовершеннолетних были переведены в больницы для оказания медицинской помощи.

Напомним, 13 апреля, в польском селе Эльжбецини съехал с дороги автобус с украинцами. Автомобиль съехал в кювет.

Также мы писали, что 8 апреля в Молдове перевернулся автобус с людьми. Он направлялся в Киев. Всего в автобусе находился 21 человек.

Добавим, в Бангладеш пассажирский автобус вылетел с трассы. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, а еще более 20 получили травмы. По данным местной полиции, инцидент произошел 19 марта около 8 утра по местному времени, когда автобус с более 40 пассажирами врезался в ограждение новой скоростной автодороги и упал в придорожную канаву с высоты 9 метров.

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