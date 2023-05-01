У Мексиці зі скелі перекинувся автобус із туристами: є загиблі та поранені
У суботу, 29 квітня, у Мексиці зі скелі перекинувся автобус із туристами. Внаслідок аварії загинули майже 20 людей та ще понад 30 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомляє Reuters.
Падіння автобуса зі скелі
Місцева влада повідомила, що щонайменше 18 людей загинули і 33 отримали поранення в результаті падіння автобуса зі скелі на заході Мексики.
Прокуратура штату Наяріт, де сталася аварія, розповіла, що транспортний засіб впав приблизно на 15 метрів в ущелину на шосе, яке з'єднує столицю штату Тепік і туристичне місто Пуерто-Вальярта.
"З першого моменту ми працювали скоординовано з різними федеральними органами влади та органами влади штатів, щоб забезпечити негайну допомогу жертвам", — йдеться в заяві прокуратури.
Влада повідомила, що загинули 11 жінок і семеро чоловіків. Щонайменше 11 неповнолітніх були переведені до лікарень для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, 13 квітня, у польському селі Ельжбеціні з'їхав з дороги автобус з українцями. Автомобіль злетів у кювет.
Також ми писали, що 8 квітня, у Молдові перекинувся автобус із людьми. Він прямував до Києва. Загалом в автобусі перебувала 21 особа.
Додамо, у Бангладеш пасажирський автобус вилетів із траси. Внаслідок аварії загинули щонайменше 19 людей, а ще понад 20 отримали травми. За даними місцевої поліції, інцидент стався 19 березня близько 8-ї ранку за місцевим часом, коли автобус з більш ніж 40 пасажирами врізався в огорожу нової швидкісної автодороги і впав у придорожню канаву з висоти 9 метрів.