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У Мексиці зі скелі перекинувся автобус із туристами: є загиблі та поранені

1 травня 2023 07:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мексиці зі скелі перекинувся автобус із туристами: є загиблі та поранені
Рятівники поряд з перекинутим автобусом у Мексиці. Фото: Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana de Nayarit/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У суботу, 29 квітня, у Мексиці зі скелі перекинувся автобус із туристами. Внаслідок аварії загинули майже 20 людей та ще понад 30 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

Про це повідомляє Reuters.

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Падіння автобуса зі скелі

Місцева влада повідомила, що щонайменше 18 людей загинули і 33 отримали поранення в результаті падіння автобуса зі скелі на заході Мексики. 

ДТП в Мексике
Рятівники на місці аварії у Мексиці. Фото: Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana de Nayarit/Handout via REUTERS

Прокуратура штату Наяріт, де сталася аварія, розповіла, що транспортний засіб впав приблизно на 15 метрів в ущелину на шосе, яке з'єднує столицю штату Тепік і туристичне місто Пуерто-Вальярта.

"З першого моменту ми працювали скоординовано з різними федеральними органами влади та органами влади штатів, щоб забезпечити негайну допомогу жертвам", — йдеться в заяві прокуратури.

Влада повідомила, що загинули 11 жінок і семеро чоловіків. Щонайменше 11 неповнолітніх були переведені до лікарень для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, 13 квітня, у польському селі Ельжбеціні з'їхав з дороги автобус з українцями. Автомобіль злетів у кювет.

Також ми писали, що 8 квітня, у Молдові перекинувся автобус із людьми. Він прямував до Києва. Загалом в автобусі перебувала 21 особа.

Додамо, у Бангладеш пасажирський автобус вилетів із траси. Внаслідок аварії загинули щонайменше 19 людей, а ще понад 20 отримали травми. За даними місцевої поліції, інцидент стався 19 березня близько 8-ї ранку за місцевим часом, коли автобус з більш ніж 40 пасажирами врізався в огорожу нової швидкісної автодороги і впав у придорожню канаву з висоти 9 метрів.

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