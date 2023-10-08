В сети опознали женщину, которую похитила ХАМАС: мать просит вернуть тело дочери
В социальных сетях была идентифицирована женщина, ставшая жертвой похищения и жестокого обращения со стороны боевиков ХАМАС. Ею оказалась 30-летняя Шани Лук, имеющая гражданство Германии. Шани посещала музыкальный фестиваль в Израиле.
Об этом сообщает visegrad24.
Что известно про похищение Шани Лук
Ранее в интернете появился видеоматериал, на котором боевики ХАМАС подвергают насилию и уносят женщину, помещая ее в свой пикап. Шани Лук обнаружена в грузовике, одетой лишь в белье, окруженной боевиками ХАМАС.
На основании данного видео невозможно определить, находится ли Лук в живых. Ее идентичность была установлена благодаря информации от родителей.
Установлено, что подвергшаяся насилию женщина, Шани Лук (30 лет) является резиденткой Германии и прибыла в Израиль с целью участия в музыкальном событии Nature Party, проводившемся вблизи границы с Сектора Газа.
Также известно, что вооруженные представители группировки ХАМАС убили десятки людей, присутствовавших на данном мероприятии.
Мать Шани Лук просит вернуть дочь
Мать Шани Лук, гражданки Германии, обратилась к боевикам ХАМАС после того, как её дочь, прибывшая на фестиваль у границы с Газовой полосой, была похищена террористами и, предварительно, убита. Женщина просит боевиков ХАМАСа вернуть ей тело дочери.
Напомним, что в Израиле в перестрелке с боевиками ХАМАС погиб командир бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг.