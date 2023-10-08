У мережі впізнали жінку, яку викрала ХАМАС: мати просить повернути тіло доньки

Викрадена жінка Шані Лук. Фото: instagram.com/shanukkk

У соціальних мережах було ідентифіковано жінку, яка стала жертвою викрадення та жорстокого поводження з боку бойовиків ХАМАС. Нею виявилася 30-річна Шані Лук, яка має громадянство Німеччини. Шані відвідувала музичний фестиваль в Ізраїлі.

Про це повідомляє visegrad24.

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Що відомо про викрадення Шані Лук

Раніше в інтернеті з'явився відеоматеріал, на якому бойовики ХАМАС вчиняють насильство і забирають жінку, поміщаючи її у свій пікап. Шані Лук виявлено у вантажівці, одягненій лише у білизну, оточену бойовиками ХАМАС.

На підставі цього відео неможливо визначити, чи Лук живий. Її ідентичність було встановлено завдяки інформації від батьків.

Встановлено, що жінка, яка зазнала насильства, Шані Лук (30 років) є резиденткою Німеччини і прибула до Ізраїлю з метою участі в музичній події Nature Party, що проводилася поблизу кордону із Сектором Газа.

Також відомо, що озброєні представники угруповання ХАМАС убили десятки людей, які були присутні на цьому заході.

Мати Шані Лук просить повернути дочку

Мати Шані Лук, громадянки Німеччини, звернулася до бойовиків ХАМАС після того, як її доньку, яка прибула на фестиваль біля кордону з Газовою смугою, була викрадена терористами й, заздалегідь, убита. Жінка просить бойовиків ХАМАС повернути їй тіло дочки.

Нагадаємо, що в Ізраїлі у перестрілці з бойовиками ХАМАС загинув командир бригади "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг.