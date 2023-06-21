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В сети появились новые кадры поврежденных "Северных потоков"

21 июня 2023 17:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В сети появились новые кадры поврежденных "Северных потоков"
Повреждение "Северного потока-2". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сети появились новые эксклюзивные кадры поврежденного российского газопровода "Северный поток-2". Фрагменты вида поврежденной трубы удалось снять с помощью подводного дрона.

Соответствующий сюжет показал немецкий телеканал RTL.

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Новые кадры поврежденного "Северного потока-2"

Немецкий телеканал предполагает, что "Северный поток-2" был взорван небольшим взрывным устройством, поскольку пострадал от взрыва гораздо меньше. В отличие от "Северного потока-1", у второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломлена в одном месте.

Напомним, в конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Добавим, недавно СМИ выяснили, что перед взрывами на "Северных потоках" поблизости плавал загадочный танкер. Аналитики обнаружили, что этот 600-футовый танкер, отправлявшийся на восток из Роттердама, почти на неделю остановился в Балтийском море и курсировал вблизи места повреждения газопроводов.

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