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У мережі з'явились нові кадри пошкоджених "Північних потоків"

21 червня 2023 17:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У мережі з'явились нові кадри пошкоджених "Північних потоків"
Пошкодження "Північного потоку-2". Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У мережі з'явились нові ексклюзивні кадри пошкодженого російського газопроводу "Північний потік-2". Фрагменти виду пошкодженої труби вдалося зняти за допомогою підводного дрона. 

Відповідний сюжет показав німецький телеканал RTL.

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Нові кадри пошкодженого "Північного потоку-2"

Німецький телеканал припускає, що "Північний потік-2" був підірваний невеликим вибуховим пристроєм, оскільки постраждав від вибуху набагато менше. На відміну від "Північного потоку-1", у другого трубопроводу не видно слідів масивних руйнувань: труба відносно акуратно переламана в одному місці.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Додамо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що перед вибухами на "Північних потоках" поблизу плавав загадковий танкер. Аналітики виявили, що цей 600-футовий танкер, що вирушав на схід із Роттердама, майже на тиждень зупинився у Балтійському морі та курсував поблизу місця пошкодження газопроводів.

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