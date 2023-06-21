У мережі з'явились нові кадри пошкоджених "Північних потоків"

Пошкодження "Північного потоку-2". Фото: скріншот з відео

У мережі з'явились нові ексклюзивні кадри пошкодженого російського газопроводу "Північний потік-2". Фрагменти виду пошкодженої труби вдалося зняти за допомогою підводного дрона.

Відповідний сюжет показав німецький телеканал RTL.

Читайте також:

Нові кадри пошкодженого "Північного потоку-2"

Німецький телеканал припускає, що "Північний потік-2" був підірваний невеликим вибуховим пристроєм, оскільки постраждав від вибуху набагато менше. На відміну від "Північного потоку-1", у другого трубопроводу не видно слідів масивних руйнувань: труба відносно акуратно переламана в одному місці.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Додамо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що перед вибухами на "Північних потоках" поблизу плавав загадковий танкер. Аналітики виявили, що цей 600-футовий танкер, що вирушав на схід із Роттердама, майже на тиждень зупинився у Балтійському морі та курсував поблизу місця пошкодження газопроводів.