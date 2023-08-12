Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В сети появился момент падения российского самолета Су-30: видео arrow

В сети появился момент падения российского самолета Су-30: видео

12 августа 2023 16:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Российский самолет Су-30 разбился в Калининградской области: момент падения истребителя
Российский самолет Су-30. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 12 августа, разбился российский истребитель Су-30 в небе над Калининградской областью. В сети появился момент падения самолета.

Соответствующее видео было обнародовано росСМИ.

Читайте также:

Падение истребителя Су-30

На видео можно увидеть, как истребитель улетает с большой скоростью, постепенно приземляясь к земле.

Что известно о падении Су-30

Напомним, 12 августа разбился российский истребитель Су-30 над Калининградской областью. Находившийся на борту экипаж не успел катапультироваться и погиб.

Причиной, как утверждают росСМИ, стала якобы техническая неисправность самолета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз