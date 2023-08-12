Российский самолет Су-30 разбился в Калининградской области: момент падения истребителя

В сети появился момент падения российского самолета Су-30: видео
12 августа 2023 16:11
Российский самолет Су-30. Фото: Википедия
В субботу, 12 августа, разбился российский истребитель Су-30 в небе над Калининградской областью. В сети появился момент падения самолета.
Соответствующее видео было обнародовано росСМИ.
Читайте также:
Падение истребителя Су-30
На видео можно увидеть, как истребитель улетает с большой скоростью, постепенно приземляясь к земле.
Что известно о падении Су-30
Напомним, 12 августа разбился российский истребитель Су-30 над Калининградской областью. Находившийся на борту экипаж не успел катапультироваться и погиб.
Причиной, как утверждают росСМИ, стала якобы техническая неисправность самолета.