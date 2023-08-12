Российский самолет Су-30 разбился в Калининградской области: момент падения истребителя

Российский самолет Су-30. Фото: Википедия

В субботу, 12 августа, разбился российский истребитель Су-30 в небе над Калининградской областью. В сети появился момент падения самолета.

Соответствующее видео было обнародовано росСМИ.

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На видео можно увидеть, как истребитель улетает с большой скоростью, постепенно приземляясь к земле.

Что известно о падении Су-30

Напомним, 12 августа разбился российский истребитель Су-30 над Калининградской областью. Находившийся на борту экипаж не успел катапультироваться и погиб.

Причиной, как утверждают росСМИ, стала якобы техническая неисправность самолета.