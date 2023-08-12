Російський літак Су-30 розбився в Калінінградській області: момент падіння винищувача

Російський літак Су-30. Фото: Вікіпедія

У суботу, 12 серпня, розбився російський винищувач Су-30 у небі над Калінінградською областю. У мережі з'явився момент падіння літака.

Відповідне відео оприлюднили росЗМІ.

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На відео можна побачити, як винищувач летить з великою швидкістю, поступово приземляючись до землі.

Що відомо про падіння Су-30

Нагадаємо, 12 серпня, розбився російський винищувач Су-30 над Калінінградською областю. Екіпаж, який перебував на борту, не встиг катапультуватися та загинув.

Причиною, як стверджують росЗМІ, стала нібито технічна несправність літака.