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У мережі з'явився момент падіння російського літака Су-30: відео

12 серпня 2023 16:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Російський літак Су-30 розбився в Калінінградській області: момент падіння винищувача
Російський літак Су-30. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 12 серпня, розбився російський винищувач Су-30 у небі над Калінінградською областю. У мережі з'явився момент падіння літака. 

Відповідне відео оприлюднили росЗМІ. 

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На відео можна побачити, як винищувач летить з великою швидкістю, поступово приземляючись до землі. 

Що відомо про падіння Су-30

Нагадаємо, 12 серпня, розбився російський винищувач Су-30 над Калінінградською областю. Екіпаж, який перебував на борту, не встиг катапультуватися та загинув. 

Причиною, як стверджують росЗМІ, стала нібито технічна несправність літака. 

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