Російський літак Су-30 розбився в Калінінградській області: момент падіння винищувача

У мережі з'явився момент падіння російського літака Су-30: відео
12 серпня 2023 16:11
Російський літак Су-30. Фото: Вікіпедія
У суботу, 12 серпня, розбився російський винищувач Су-30 у небі над Калінінградською областю. У мережі з'явився момент падіння літака.
Відповідне відео оприлюднили росЗМІ.
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На відео можна побачити, як винищувач летить з великою швидкістю, поступово приземляючись до землі.
Що відомо про падіння Су-30
Нагадаємо, 12 серпня, розбився російський винищувач Су-30 над Калінінградською областю. Екіпаж, який перебував на борту, не встиг катапультуватися та загинув.
Причиною, як стверджують росЗМІ, стала нібито технічна несправність літака.