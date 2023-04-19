В Минюсте США выступили с заявлением о наказании России за преступления против Украины

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades

Министерство юстиции Соединенных Штатов намерено преследовать ответственных за военные преступления России против Украины.

Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

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Лиза Монако подчеркнула, что США не могут разрешить российским военным преступникам избежать наказания за зверства в Украине.

"Факты очевидны: Россия совершила военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы не можем — и не позволим — военным преступникам избежать ответственности за агрессию и зверства, совершенные ими в Украине", — заявила она во время выступления в Сенате США.

Напомним, что недавно Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над Россией за агрессию против Украины. Таким образом, над созданием спецтрибунала работает уже 34 государства мира.

Сообщалось также, что Соединенные Штаты Америки поддерживают создание трибунала для суда над российскими агрессорами. Этот трибунал должен быть основан на судебной системе Украины.