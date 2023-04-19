У Мін'юсті США виступили з заявою щодо покарання Росії за злочини проти України

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако. Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades

Міністерство юстиції Сполучених Штатів твердо має намір переслідувати відповідальних за воєнні злочини Росії проти України.

Про це заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

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Ліза Монако наголосила, що США не можуть дозволити російським воєнним злочинцям уникнути покарання за звірства в Україні.

"Факти очевидні: Росія вчинила воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Ми не можемо — і не дозволимо — військовим злочинцям уникнути відповідальності за агресію і звірства, вчинені ними в Україні", — заявила вона під час виступу в Сенаті США.

Нагадаємо, нещодавно Коста-Рика приєдналася до створення спецтрибуналу над Росією за агресію проти України. Таким чином, над створенням спецтрибуналу працює уже 34 держави світу.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки підтримують створення трибуналу для суду над російськими агресорами. Цей трибунал має бути заснований на судовій системі України.