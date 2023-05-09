В Минобороны Украины рассказали про единственный танк, который был на параде в Москве

Танк ТУ-34 на параде в Москве. Фото: росСМИ

В параде на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года приняло участие существенно меньше единиц боевой техники РФ, чем в предыдущие годы, в частности, только один танк — времен Второй мировой. При этом танк был привезенный из Лаоса.

Об этом сообщает руководитель экспертной группы по внутренним коммуникациям МО Василий Павлов.

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По словам Павлова, единственный танк, который сегодня был на параде в Москве, был привезенный из Лаоса. При этом ранее, Россия же передала стране боевую машину.

Какая еще боевая техника была на параде

Затем на Красной площади прошли лёгкие боевые машины "Тигр", "Урал" и БМП "Бумеранг". Были также показаны ракетные комплексы "Искандер", С-400, а также три межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс".

Напомним, что летная программа парада Победы на Красной площади в Москве и в нескольких других городах РФ была отменена из-за погодных условий. Однако военный парад в целом был проведён, и в нём приняли участие около 11 тысяч военных.

Механизированная колонна состояла из 131 единицы современной военной техники. Отмена летной программы была не только в Москве, но и в других городах, где также были запланированы парады. В частности, в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре авиационная техника также не принимала участие в параде. В Ростове-на-Дону должен был состояться воздушный парад, в котором ожидалось участие более 40 экипажей боевых самолетов и вертолетов, но в итоге он также не состоялся.

По словам главкома Сухопутных войск генерал-армии Олега Салюкова, отмена летной программы произошла из-за погодных условий. Он отметил, что на параде было задействовано девять аэродромов, и погода на них могла быть совершенно разной. Тем не менее, проведённый парад вызвал впечатление у зрителей и участников, и показал военную мощь России.