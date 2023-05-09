У Міноборони України розповіли про єдиний танк, який був на параді у Москві
У параді на Червоній площі в Москві 9 травня 2023 року взяло участь суттєво менше одиниць бойової техніки РФ, ніж у попередні роки, зокрема лише один танк — часів Другої світової. При цьому танк привезли з Лаосу.
Про це повідомляє керівник експертної групи з внутрішніх комунікацій МО Василь Павлов.
Танк ТУ-34 привезли із Лаосу
За словами Павлова, єдиний танк, який сьогодні був на параді у Москві, був привезений із Лаосу. При цьому раніше Росія ж передала країні бойову машину.
Яка ще бойова техніка була на параді
Потім на Червоній площі пройшли легкі бойові машини "Тигр", "Урал" та БМП "Бумеранг". Було також показано ракетні комплекси "Іскандер", С-400, а також три міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс".
Нагадаємо, що льотну програму параду Перемоги на Червоній площі в Москві та в кількох інших містах РФ було скасовано через погодні умови. Проте військовий парад загалом було проведено, і у ньому взяли участь близько 11 тисяч військових.
Механізована колона складалася зі 131 одиниці сучасної військової техніки. Скасування льотної програми було у Москві, а й в інших містах, де також було заплановано паради. Зокрема, у Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Самарі авіаційна техніка також не брала участі у параді. У Ростові-на-Дону мав відбутися повітряний парад, у якому очікувалося участь понад 40 екіпажів бойових літаків та гелікоптерів, але у результаті він також не відбувся.
За словами головкому Сухопутних військ генерал-армії Олега Салюкова, скасування льотної програми відбулося через погодні умови. Він зазначив, що на параді було залучено дев'ять аеродромів, і погода на них могла бути зовсім різною. Проте, проведений парад викликав враження у глядачів та учасників, і показав військову міць Росії.