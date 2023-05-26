В Молдавии фермеры хотят выйти на протест из-за импорта из Украины

Протест фермеров в Молдове. Фото: NORD NEWS

В Молдавии фермеры анонсировали протесты в режиме "нон-стоп" с 7 по 30 июня в Кишиневе. Один из поводов – запретить импорт из Украины.

Об этом сообщает Deschide.

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Что известно

Аграрии уже давно недовольны отношением правительства Молдовы к агропромышленному сектору. Одно из требований — запретить импорт из Украины, а экспортировать только молдавскую сельскохозяйственную продукцию.

Заявление к правительству

С целью помочь аграриям Ассоциация "Forța Fermierilor" 17 мая направила предварительное заявление в мэрию с требованием принять соответствующие меры до 3 июня. Иначе — рабочие будут протестовать по всей стране. Согласно акту, в акции планируют принять участие около 1000 человек и задействовать около 300 единиц сельхозтехники.

Фото: Заявление фермеров к правительству\Deschide

Также ассоциация пожаловалась на Министерство финансов, которое отказалось увеличить компенсацию сельхозпроизводителям. В ответ на это организация снова начала угрожать протестами, если проект не будет принят в ближайшее время.

Как известно, 25 мая представителей ассоциации пригласили в министерство финансов, но они отказались от встречи. Аграрии были возмущены тем, что вместо министра Вероники Сирецяну на встречу пришел госсекретарь Минфина. В ведомстве объяснили, что Сирецяну не смогла прийти, поскольку находится в командировке.

Напомним, ранее мы писали, что Молдова пока не планирует ограничивать импорт зерна из Украины. Министр сельского хозяйства Молдовы отметил, что это ни к чему бы не привело.