У Молдові фермери хочуть вийти на протест через імпорт з України

Протест фермерів у Молдові. Фото: NORD NEWS

У Молдові фермери анонсували протести у режимі "нон-стоп" із 7 до 30 червня у Кишиневі. Один з приводів — заборонити імпорт з України.

Про це повідомляє Deschide.

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Що відомо

Аграрії вже давно незадоволені ставленням уряду Молдови до агропромислового сектору. Одна з вимог — заборонити імпорт з України, натомість експортувати лише молдавську сільськогосподарську продукцію.

Заява до уряду

З метою допомогти аграріям Асоціація "Forța Fermierilor" 17 травня направила попередню заяву до мерії з вимогою вжити відповідних заходів до 3 червня. Інакше — робітники протестуватимуть по усій країні. Згідно з актом, в акції планують узяти участь близько 1000 осіб і задіяти близько 300 одиниць сільгосптехніки.

Фото: Заява фермерів до уряду\Deschide

Також, асоціація поскаржилася на Міністерство фінансів, яке відмовилося збільшити компенсації сільгоспвиробникам. У відповідь на це організація знову почала погрожувати протестами, якщо проєкт не ухвалять найближчим часом.

Як відомо, 25 травня представників асоціації запросили до міністерства фінансів, але вони відмовилися від зустрічі. Аграрії були обурені тим, що замість міністра Вероніки Сірецяну на зустріч прийшов держсекретар Мінфіну. У відомстві пояснили, що Сірецяну не змогла прийти, оскільки перебуває у відрядженні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Молдова поки що не планує обмежувати імпорт зерна з України. Міністр сільського господарства Молдови зазначив, що це ні до чого б не призвело.