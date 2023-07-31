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В Молдове посольство РФ приостанавливает предоставление консульских услуг

31 июля 2023 02:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Молдове посольство РФ приостанавливает предоставление консульских услуг
Общий вид посольства России в Кишиневе. Фото: point.md
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Посольство России в Молдове объявило о прекращении записи на консульские вопросы. Правда, временно. По словам российских официальных лиц, это связано с распоряжением властей страны о сокращении персонала.

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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В заявлении, опубликованном посольством в Теlegram, говорится, что посещение консульства будет приостановлено с 5 августа "по техническим причинам".

При этом, о каких именно "технических причинах" идет речь и сроки возобновления приема посетителей не сообщается.

Напомним, правительство Молдовы заявило, что решило сократить количество аккредитованного дипломатического персонала в российском посольстве в Кишиневе. Такое решение молдовские чиновники приняли после журналистского расследования о том, что разведка РФ следит за молдовскими властями через антенны, установленные на крыше посольства Российской Федерации в Кишиневе.

В итоге Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства РФ.

Представитель премьер-министра Молдовы Даниэль Воде заявил, что количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников — до 15.

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