В Молдове посольство РФ приостанавливает предоставление консульских услуг
Посольство России в Молдове объявило о прекращении записи на консульские вопросы. Правда, временно. По словам российских официальных лиц, это связано с распоряжением властей страны о сокращении персонала.
Об этом сообщает агентство Rеuters.
Заявление посольства РФ в Молдове
В заявлении, опубликованном посольством в Теlegram, говорится, что посещение консульства будет приостановлено с 5 августа "по техническим причинам".
При этом, о каких именно "технических причинах" идет речь и сроки возобновления приема посетителей не сообщается.
Напомним, правительство Молдовы заявило, что решило сократить количество аккредитованного дипломатического персонала в российском посольстве в Кишиневе. Такое решение молдовские чиновники приняли после журналистского расследования о том, что разведка РФ следит за молдовскими властями через антенны, установленные на крыше посольства Российской Федерации в Кишиневе.
В итоге Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства РФ.
Представитель премьер-министра Молдовы Даниэль Воде заявил, что количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников — до 15.