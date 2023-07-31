У Молдові посольство РФ призупиняє надання консульських послуг

Загальний вигляд посольства Росії в Кишиневі. Фото: point.md

Посольство Росії в Молдові оголосило про припинення запису на консульські питання. Щоправда, тимчасово. За словами російських офіційних осіб, це пов’язано з розпорядженням влади країни про скорочення персоналу.

Про це повідомляє агенція Rеuters.

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У заяві, опублікованій посольством у Теlegram, говориться, що відвідування консульства буде призупинено з 5 серпня "з технічних причин".

При цьому, про які саме "технічні причини" йдеться й терміни відновлення прийому відвідувачів не повідомляється.

Нагадаємо, уряд Молдови заявив, що вирішив скоротити кількість акредитованого дипломатичного персоналу в російському посольстві в Кишиневі. Таке рішення молдовські чиновники ухвалили після журналістського розслідування про те, що розвідка РФ стежить за молдовською владою через антени, встановлені на даху посольства Російської Федерації у Кишиневі.

У підсумку Молдову мають покинути 45 співробітників посольства РФ.

Речник прем'єр-міністра Молдови Даніель Воде заявив, що кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників — до 15.