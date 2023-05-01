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В Молдове задержали вице-главу пророссийской партии, которая пыталась покинуть страну

1 мая 2023 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Молдове задержали вице-главу пророссийской партии, которая пыталась покинуть страну
Вице-глава пророссийской партии "Шор" Марина Таубер. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Молдове задержали вице-председателя пророссийской партии "Шор" Марину Таубер. Она пыталась покинуть территорию страны в аэропорту Кишинева.

Об этом сообщает телеканал TV8.

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"Сегодня утром Марина Таубер была задержана в международном аэропорту Кишинева на пути в Тель-Авив через Стамбул. Задержание произошло на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры, также выданного сегодня, на основании того, что обвиняемая нарушила условия, предусмотренные примененной к ней мерой пресечения (к ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса)", — сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

Стоит отметить, что 1 мая Таубер отмечает день рождения. Депутату исполняется 37 лет.

Незадолго до задержания Таубер опубликовала видеообращение на своей странице в Facebook. По ее словам, она знала, что будет задержана, однако запланировала вылет за границу, где ей нужно будет пройти медобследование.

"Я планировала сегодня вылететь за границу, поездка была запланирована давно. Мне нужно посетить врача, и я не знала, что по мне будет судебное заседание в связи с изменением меры пресечения. Хочу сообщить всем, чтобы не волновались, я еду на несколько дней и вернусь в четверг утром, у меня тоже есть обратный билет. Мне нужен этот выезд, потому что у меня не было возможности сделать это раньше и не знала о планах прокуратуры", — сказала Таубер.

В феврале депутат, находящаяся под следствием за незаконное финансирование политической партии "Шор", вышла из-под судебного контроля. Она также лишилась всех ограничений после того, как Уголовная коллегия Апелляционного суда Кишинева удовлетворила апелляцию адвокатов.

Таким образом, Апелляционный суд решением от 5 января этого года отменил установленные ранее обязательства, а именно:

  • не оставлять населенный пункт, где она проживает, за исключением условий, установленных следственным судьей или, в зависимости от обстоятельств, судом;
  • не общаться с лицами, связанными с соответствующим уголовным процессом и сдать паспорт судье, наделенному полномочиями следственного судьи.

Напомним, молдавский беглый бизнесмен, владелец пророссийской партии Илан Шор потерял депутатский мандат. Так парламент отреагировал на приговор Шора к 15 годам лишения свободы.

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