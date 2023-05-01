У Молдові затримали віцеголову проросійської партії, яка намагалася покинути країну

Віцеголова проросійської партії "Шор" Марина Таубер. Фото: росЗМІ

У Молдові затримали віцеголову проросійської партії "Шор" Марину Таубер. Вона намагалася покинути територію країни в аеропорті Кишинева.

Про це повідомляє телеканал TV8.

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"Сьогодні вранці Марина Таубер була затримана в міжнародному аеропорту Кишинева на шляху до Тель-Авіва через Стамбул. Затримання відбулося на підставі постанови прокурора Антикорупційної прокуратури, також виданої сьогодні, на підставі того, що обвинувачена порушила умови, передбачені застосованим до неї запобіжним заходом (відповідно до ст. 170 Кримінально-процесуального кодексу)", — повідомили в Антикорупційній прокуратурі.

Варто зазначити, що 1 травня Таубер святкує день народження. Депутатці виповнюється 37 років.

Незадовго до затримання Таубер опублікувала відеозвернення на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вона знала, що буде затримана, однак запланувала виліт за кордон, де їй потрібно буде пройти медобстеження.

"Я планувала сьогодні вилетіти за кордон, поїздка була запланована давно. Мені потрібно відвідати лікаря, і я не знала, що щодо мене буде судове засідання у зв'язку зі зміною запобіжного заходу. Хочу повідомити всім, щоб не хвилювалися, я їду на кілька днів і повернуся в четвер вранці, у мене також є зворотний квиток. Мені потрібен цей виїзд, тому що я не мала можливості зробити це раніше і не знала про плани прокуратури", — сказала Таубер.

У лютому депутатка, яка наразі перебуває під слідством за незаконне фінансування політичної партії "Шор", вийшла з-під судового контролю. Вона також позбулася всіх обмежень після того, як Кримінальна колегія Апеляційного суду Кишинева задовольнила апеляцію адвокатів.

Таким чином, Апеляційний суд рішенням від 5 січня цього року скасував встановлені раніше зобов'язання, а саме:

не залишати населений пункт, в якому вона проживає, за винятком умов, встановлених слідчим суддею або, залежно від обставин, судом;

не спілкуватися з особами, пов'язаними з відповідним кримінальним процесом і здати паспорт судді, наділеному повноваженнями слідчого судді.

Нагадаємо, молдавський бізнесмен-утікач, власник проросійської партії Ілан Шор втратив депутатський мандат. Так парламент відреагував на засудження Шора до 15 років позбавлення волі.