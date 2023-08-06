Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В московском аэропорту "Внуково" ограничили вылет и прилет самолетов arrow

В московском аэропорту "Внуково" ограничили вылет и прилет самолетов

6 августа 2023 12:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В московском аэропорту "Внуково" ограничили вылет и прилет самолетов
Аэропорт "Внуково" в Москве. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 августа, в московском аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Часть рейсов уже перенаправлена в другие авиагавани.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Ограничения в аэропорту Москвы

Воздушная гавань рассказала, что ограничения на прилет и вылет самолетов во "Внуково" введены по независимым от аэропорта причинам.

null
Пост росСМИ. Фото: скриншот

Атака БпЛА на Москву

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что сегодня, около 11:00, была попытка прорыва на город беспилотника. По его словам, БпЛА якобы сбили силами ПВО.

РосСМИ пишут, что обломки упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника. Взрывной волной в соседних домах выбило окна.

null
Пост Собянина. Фото: скриншот

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, несмотря на желание захватить Киев, российским властям в Кремле, возможно, придется готовиться защищать Москву от еще одного наступления, которое становится все более вероятным.

Также мы писали, что 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город снова атаковали БпЛА. Один из них попал в тот же небоскреб, что и несколько дней назад.

Добавим, представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз