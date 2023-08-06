В московском аэропорту "Внуково" ограничили вылет и прилет самолетов

Аэропорт "Внуково" в Москве. Фото: росСМИ

Сегодня, 6 августа, в московском аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Часть рейсов уже перенаправлена в другие авиагавани.

Об этом сообщают росСМИ.

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Воздушная гавань рассказала, что ограничения на прилет и вылет самолетов во "Внуково" введены по независимым от аэропорта причинам.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Атака БпЛА на Москву

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что сегодня, около 11:00, была попытка прорыва на город беспилотника. По его словам, БпЛА якобы сбили силами ПВО.

РосСМИ пишут, что обломки упали на детскую площадку в поселке Сельхозтехника. Взрывной волной в соседних домах выбило окна.

Пост Собянина. Фото: скриншот

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, несмотря на желание захватить Киев, российским властям в Кремле, возможно, придется готовиться защищать Москву от еще одного наступления, которое становится все более вероятным.

Также мы писали, что 1 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город снова атаковали БпЛА. Один из них попал в тот же небоскреб, что и несколько дней назад.

Добавим, представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.