У московському аеропорту "Внуково" обмежили виліт і приліт літаків

Аеропорт "Внуково" у Москві. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 6 серпня, у московському аеропорту "Внуково" запровадили тимчасові обмеження на виліт і приліт літаків. Частину рейсів вже перенаправили в інші авіагавані.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повітряна гавань розповіла, що обмеження на приліт та виліт літаків у "Внуково" запроваджено з незалежних від аеропорту причин.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Атака БпЛА на Москву

Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив, що сьогодні, близько 11:00, була спроба прориву на місто безпілотника. За його словами, БпЛА нібито збили силами ППО.

РосЗМІ пишуть, що уламки впали на дитячий майданчик в селищі Сільгосптехніка. Вибуховою хвилею в сусідніх будинках вибило вікна.

Допис Собяніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що попри бажання захопити Київ, російській владі у Кремлі, можливо, доведеться готуватися захищати Москву від ще одного наступу, який стає все більш ймовірним.

Також ми писали, що 1 серпня, мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто знову атакували БпЛА. Один із них влучив у той же хмарочос, що й декілька днів тому.

Додамо, представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються у Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не є дивними під час війни.