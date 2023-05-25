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Под Москвой горит строительный рынок

25 мая 2023 00:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Под Москвой горит строительный рынок
Пожар на строительном рынке. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сильный пожар произошел в подмосковном Одинцово на строительном рынке "Акос". Над городом поднялся большой столб черного дыма.

Об этом сообщают российские издания в Telegram.

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Общая площадь возгорания — около 500 квадратных метров. Информация о причинах ЧП и пострадавших уточняется.

Напомним, в России в ближайшее время может уменьшиться количество безработных. А те, кто трудоустроен, будут оставаться сверх нормы. Оказывается, в дополнительные часы россияне будут овладевать профессией изготовителя снарядов.

Такую замечательную идею предложила российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Мол, так можно утолить снарядный голод в России. Там уже открыто начали говорить о недостатке оружия и людях, способных их делать.

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