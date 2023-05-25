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Під Москвою палає будівельний ринок

25 травня 2023 00:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Під Москвою палає будівельний ринок
Пожежа на будівельному ринку. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сильна пожежа сталася у підмосковному Одинцовому на будівельному ринку "Акос". Над містом здійнявся великий стовп чорного диму.

Про це повідомляють російські видання у Telegram.

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Загальна площа займання — близько 500 квадратних метрів. Інформація про причини НП та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в Росії найближчим часом може поменшати  безробітних. А ті, хто мають роботу, залишатимуться понад норму. Виявляється, у додаткові години росіяни опановуватимуть професію виробника снарядів.

Таку чудову ідею запропонувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян.   Мовляв, так можна втамувати снарядний голод в Росії. Там вже відкрито почали говорити про нестачу обзроєння та людей, які здатні їх робити.  

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