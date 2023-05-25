Під Москвою палає будівельний ринок

Пожежа на будівельному ринку. Фото: соцмережі

Сильна пожежа сталася у підмосковному Одинцовому на будівельному ринку "Акос". Над містом здійнявся великий стовп чорного диму.

Про це повідомляють російські видання у Telegram.

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Загальна площа займання — близько 500 квадратних метрів. Інформація про причини НП та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в Росії найближчим часом може поменшати безробітних. А ті, хто мають роботу, залишатимуться понад норму. Виявляється, у додаткові години росіяни опановуватимуть професію виробника снарядів.

Таку чудову ідею запропонувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Мовляв, так можна втамувати снарядний голод в Росії. Там вже відкрито почали говорити про нестачу обзроєння та людей, які здатні їх робити.