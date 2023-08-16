В Москве умер генерал Геннадий Жидко, руководивший армией РФ в 2022 году

Российский генерал-полковник Геннадий Жидко. Фото: росСМИ

В Москве из-за "длительной болезни" умер генерал-полковник Геннадий Жидко. В 2022 году он командовал оккупационными войсками в Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

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Известно, что в 2016 году Жидко занимал должность начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии. В 2018 году руководил Восточным военным округом в Хабаровске (РФ). В 2021 году был заместителем обороны РФ в Москве.

С началом полномасштабного вторжения в Украину Жидков был назначен командующим войсками Восточного округа вместо Дворникова. Генерал руководил всей оккупационной группировкой в период с мая по июль. В июле его сняли с должности.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, российские военные эксперты и медиа ранее сообщали, что генерал Сергей Суровикин, связанный с Евгением Пригожиным, был временно лишен права командования. В настоящее время он, по информации источников, ограничен в передвижениях.

Также следует добавить, что элитный батальон спецназовцев ГУР "Шаман" успешно выполняет задачи по уничтожению российских офицеров.