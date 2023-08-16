У Москві помер генерал Генадій Жидко, який керував армією РФ у 2022 році

Російський генерал-полковник Геннадій Жидко. Фото: росЗМІ

У Москві через "тривалу хворобу" помер генерал-полковник Геннадій Жидко. У 2022 році він командував окупаційними військами в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що у 2016 році Жидко обіймав посаду начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії. У 2018 році керував Східним військовим округом в Хабаровську (РФ). У 2021 році — був заступником оборони РФ у Москві.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну Жидкова призначили командувачем військ Східного округу замість Дворнікова. Генерал керував усім окупаційним угрупованням у період з травня по липень. У липні його зняли з посади.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські військові експерти та медіа раніше повідомляли, що генерал Сергій Суровікін, пов'язаний з Євгеном Пригожиним, був тимчасово позбавлений права командування. Наразі він, за інформацією джерел, обмежений у пересуваннях.

Також варто додати, що елітний батальйон спецпризначенців ГУР "Шаман" успішно виконує завдання зі знищення російських офіцерів.