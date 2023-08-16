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У Москві помер генерал Генадій Жидко, який керував армією РФ у 2022 році

16 серпня 2023 18:56
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Козюк Тетяна
редактор
У Москві помер генерал Генадій Жидко, який керував армією РФ у 2022 році
Російський генерал-полковник Геннадій Жидко. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Москві через "тривалу хворобу" помер генерал-полковник Геннадій Жидко. У 2022 році він командував окупаційними військами в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Що відомо про Геннадія Жидка

Відомо, що у 2016 році Жидко обіймав посаду начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії. У 2018 році керував Східним військовим округом в Хабаровську (РФ). У 2021 році — був заступником оборони РФ у Москві. 

З початком повномасштабного вторгнення в Україну Жидкова призначили командувачем військ Східного округу замість Дворнікова. Генерал керував усім окупаційним угрупованням у період з травня по липень. У липні його зняли з посади.

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські військові експерти та медіа раніше повідомляли, що генерал Сергій Суровікін, пов'язаний з Євгеном Пригожиним, був тимчасово позбавлений права командування. Наразі він, за інформацією джерел, обмежений у пересуваннях.

Також варто додати, що елітний батальйон спецпризначенців ГУР "Шаман" успішно виконує завдання зі знищення російських офіцерів.

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