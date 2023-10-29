В Москве послы стран ЕС приняли участие в торжествах ко дню памяти жертв политических репрессий

Послы стран ЕС в Москве. Фото: t.me/EUinRU

Сегодня, 29 октября, послы стран Европейского Союза возложили цветы к Соловецкому камню в Москве. Они приняли участие в торжествах ко Дню памяти жертв политических репрессий, который в России отмечается 30 октября.

Об этом сообщает представительство ЕС в России.

Читайте также:

День памяти жертв политических репрессий в РФ

Представитель Евросоюза в России Ролан Галараг вместе с послами стран ЕС и стран-единомышленников возложил цветы к Соловецкому камню в Москве.

Послы из стран ЕС в Москве. Фото: t.me/EUinRU

"Соловецкий камень, привезенный с территории Соловецкого лагеря особого назначения, — символ сталинского политического террора и напоминание о том, что нет ничего ценнее свободы и прав человека", — говорится в сообщении.

Послы из стран ЕС в Москве. Фото: t.me/EUinRU

Цветы возле Соловецкого камня в Москве. Фото: t.me/EUinRU

По информации росСМИ, участие в торжествах приняли послы США, Франции, Испании, Нидерландов, Польши и других стран.

Пост представительства ЕС в России. Фото: скриншот

Напомним, в Москве полиция запретила людям возле посольства Израиля почтить память погибших от атаки ХАМАС. Правоохранители просто попросили людей уйти.