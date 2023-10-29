В Москве послы стран ЕС приняли участие в торжествах ко дню памяти жертв политических репрессий
Сегодня, 29 октября, послы стран Европейского Союза возложили цветы к Соловецкому камню в Москве. Они приняли участие в торжествах ко Дню памяти жертв политических репрессий, который в России отмечается 30 октября.
Об этом сообщает представительство ЕС в России.
День памяти жертв политических репрессий в РФ
Представитель Евросоюза в России Ролан Галараг вместе с послами стран ЕС и стран-единомышленников возложил цветы к Соловецкому камню в Москве.
"Соловецкий камень, привезенный с территории Соловецкого лагеря особого назначения, — символ сталинского политического террора и напоминание о том, что нет ничего ценнее свободы и прав человека", — говорится в сообщении.
По информации росСМИ, участие в торжествах приняли послы США, Франции, Испании, Нидерландов, Польши и других стран.
Напомним, в Москве полиция запретила людям возле посольства Израиля почтить память погибших от атаки ХАМАС. Правоохранители просто попросили людей уйти.
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