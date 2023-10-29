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В Москве послы стран ЕС приняли участие в торжествах ко дню памяти жертв политических репрессий

29 октября 2023 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Москве послы стран ЕС приняли участие в торжествах ко дню памяти жертв политических репрессий
Послы стран ЕС в Москве. Фото: t.me/EUinRU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 29 октября, послы стран Европейского Союза возложили цветы к Соловецкому камню в Москве. Они приняли участие в торжествах ко Дню памяти жертв политических репрессий, который в России отмечается 30 октября.

Об этом сообщает представительство ЕС в России.

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День памяти жертв политических репрессий в РФ

Представитель Евросоюза в России Ролан Галараг вместе с послами стран ЕС и стран-единомышленников возложил цветы к Соловецкому камню в Москве.

Послы стран ЕС в Москве
Послы из стран ЕС в Москве. Фото: t.me/EUinRU

"Соловецкий камень, привезенный с территории Соловецкого лагеря особого назначения, — символ сталинского политического террора и напоминание о том, что нет ничего ценнее свободы и прав человека", — говорится в сообщении.

Послы стран ЕС в Москве
Послы из стран ЕС в Москве. Фото: t.me/EUinRU
Цветы послов ЕС у Соловецкого камня в Москве
Цветы возле Соловецкого камня в Москве. Фото: t.me/EUinRU

По информации росСМИ, участие в торжествах приняли послы США, Франции, Испании, Нидерландов, Польши и других стран.

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Пост представительства ЕС в России. Фото: скриншот

Напомним, в Москве полиция запретила людям возле посольства Израиля почтить память погибших от атаки ХАМАС. Правоохранители просто попросили людей уйти.

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