У Москві посли країн ЄС взяли участь в урочистостях до дня пам’яті жертв політичних репресій

Посли країн ЄС у Москві. Фото: t.me/EUinRU

Сьогодні, 29 жовтня, посли країн Європейського Союзу поклали квіти до Соловецького каменю в Москві. Вони взяли участь в урочистостях до дня пам’яті жертв політичних репресій, який у Росії відзначається 30 жовтня.

Про це повідомляє представництво ЄС у Росії.

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Представник Євросоюзу в Росії Ролан Галараг разом із послами країн ЄС та країн-однодумців поклав квіти до Соловецького каменю у Москві.

Посли країн ЄС у Москві. Фото: t.me/EUinRU

"Соловецький камінь, привезений з території Соловецького табору особливого призначення, — символ сталінського політичного терору і нагадування про те, що немає нічого ціннішого за свободу і права людини", — йдеться в повідомленні.

Посли країн ЄС у Москві. Фото: t.me/EUinRU

Квіти біля Соловецького каменю у Москві. Фото: t.me/EUinRU

За інформацією росЗМІ, участь в урочистостях взяли посли США, Франції, Іспанії, Нідерландів, Польщі та інших країн.

Допис представництва ЄС у Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Москві поліція заборонила людям біля посольства Ізраїлю вшанувати пам'ять загиблих від атаки ХАМАС. Правоохоронці просто попросили людей піти геть.