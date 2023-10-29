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У Москві посли країн ЄС взяли участь в урочистостях до дня пам’яті жертв політичних репресій

29 жовтня 2023 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Москві посли країн ЄС взяли участь в урочистостях до дня пам’яті жертв політичних репресій
Посли країн ЄС у Москві. Фото: t.me/EUinRU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 29 жовтня, посли країн Європейського Союзу поклали квіти до Соловецького каменю в Москві. Вони взяли участь в урочистостях до дня пам’яті жертв політичних репресій, який у Росії відзначається 30 жовтня.

Про це повідомляє представництво ЄС у Росії.

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День пам’яті жертв політичних репресій у РФ

Представник Євросоюзу в Росії Ролан Галараг разом із послами країн ЄС та країн-однодумців поклав квіти до Соловецького каменю у Москві.

Посли країн ЄС у Москві
Посли країн ЄС у Москві. Фото: t.me/EUinRU

"Соловецький камінь, привезений з території Соловецького табору особливого призначення, — символ сталінського політичного терору і нагадування про те, що немає нічого ціннішого за свободу і права людини", — йдеться в повідомленні.

Посли країн ЄС у Москві
Посли країн ЄС у Москві. Фото: t.me/EUinRU
Квіти послів ЄС біля Соловецького каменю у Москві
Квіти біля Соловецького каменю у Москві. Фото: t.me/EUinRU 

За інформацією росЗМІ, участь в урочистостях взяли посли США, Франції, Іспанії, Нідерландів, Польщі та інших країн.

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Допис представництва ЄС у Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Москві поліція заборонила людям біля посольства Ізраїлю вшанувати пам'ять загиблих від атаки ХАМАС. Правоохоронці просто попросили людей піти геть.

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