У Москві посли країн ЄС взяли участь в урочистостях до дня пам’яті жертв політичних репресій
Сьогодні, 29 жовтня, посли країн Європейського Союзу поклали квіти до Соловецького каменю в Москві. Вони взяли участь в урочистостях до дня пам’яті жертв політичних репресій, який у Росії відзначається 30 жовтня.
Про це повідомляє представництво ЄС у Росії.
День пам’яті жертв політичних репресій у РФ
Представник Євросоюзу в Росії Ролан Галараг разом із послами країн ЄС та країн-однодумців поклав квіти до Соловецького каменю у Москві.
"Соловецький камінь, привезений з території Соловецького табору особливого призначення, — символ сталінського політичного терору і нагадування про те, що немає нічого ціннішого за свободу і права людини", — йдеться в повідомленні.
За інформацією росЗМІ, участь в урочистостях взяли посли США, Франції, Іспанії, Нідерландів, Польщі та інших країн.
Нагадаємо, у Москві поліція заборонила людям біля посольства Ізраїлю вшанувати пам'ять загиблих від атаки ХАМАС. Правоохоронці просто попросили людей піти геть.
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