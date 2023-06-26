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В Москве отменили все ограничения из-за режима контртеррористической операции

26 июня 2023 09:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Москве отменили все ограничения из-за режима контртеррористической операции
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 26 июня, в Москве отменили все ограничения из-за контртеррористической операции. Мэр города также анонсировал выпускной для школьников.

Об этом Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

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"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции", — сообщил Собянин.

По его словам, выпускной для школьников пройдет 1 июля.

Пост
Пост Собянина. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня в Москве объявили режим контртеррористической операции — впервые в истории Российской Федерации. На всех въездах и выездах из столицы с ночи появились полицейские.

Также мы писали, что президент Российской Федерации Владимир Путин уехал из Москвы. Его якобы отвезли в государственную резиденцию на Валдай.

Добавим, командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин прокомментировал последние события, которые происходят в РФ. По его словам, "Новое Смутное время наступило".

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