В Москве отменили все ограничения из-за режима контртеррористической операции

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: росСМИ

Сегодня, 26 июня, в Москве отменили все ограничения из-за контртеррористической операции. Мэр города также анонсировал выпускной для школьников.

Об этом Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

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"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции", — сообщил Собянин.

По его словам, выпускной для школьников пройдет 1 июля.

Пост Собянина. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня в Москве объявили режим контртеррористической операции — впервые в истории Российской Федерации. На всех въездах и выездах из столицы с ночи появились полицейские.

Также мы писали, что президент Российской Федерации Владимир Путин уехал из Москвы. Его якобы отвезли в государственную резиденцию на Валдай.

Добавим, командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин прокомментировал последние события, которые происходят в РФ. По его словам, "Новое Смутное время наступило".