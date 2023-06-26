У Москві скасували всі обмеження через режим контртерористичної операції

Мер Москви Сергій Собянін. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 26 червня, у Москві скасували всі обмеження через контртерористичну операцію. Мер міста також анонсував випускний для школярів.

Про це Сергій Собянін написав у своєму Telegram-каналі.

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"Знімаємо всі обмеження, пов'язані із запровадженням режиму контртерористичної операції", — повідомив Собянін.

За його словами, випускний для школярів відбудеться 1 липня.

Допис Собяніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня в Москві оголосили режим контртерористичної операції — уперше в історії Російської Федерації. На усіх в’їздах та виїздах із російської столиці з ночі з’явилися поліцейські.

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