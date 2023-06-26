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У Москві скасували всі обмеження через режим контртерористичної операції

26 червня 2023 09:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Москві скасували всі обмеження через режим контртерористичної операції
Мер Москви Сергій Собянін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 26 червня, у Москві скасували всі обмеження через контртерористичну операцію. Мер міста також анонсував випускний для школярів.

Про це Сергій Собянін написав у своєму Telegram-каналі.

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У Москві скасували всі обмеження

"Знімаємо всі обмеження, пов'язані із запровадженням режиму контртерористичної операції", — повідомив Собянін.

За його словами, випускний для школярів відбудеться 1 липня. 

Пост
Допис Собяніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня в Москві оголосили режим контртерористичної операції — уперше в історії Російської Федерації. На усіх в’їздах та виїздах із російської столиці з ночі з’явилися поліцейські.

Також ми писали, що президент Російської Федерації Володимир Путін виїхав з Москви. Його нібито відвезли у державну резиденцію на Валдай.

Додамо, командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін прокоментував останні події, які відбуваються в РФ. За його словами, "Новий Смутний час настав".

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