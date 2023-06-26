У Москві скасували всі обмеження через режим контртерористичної операції
Сьогодні, 26 червня, у Москві скасували всі обмеження через контртерористичну операцію. Мер міста також анонсував випускний для школярів.
Про це Сергій Собянін написав у своєму Telegram-каналі.
У Москві скасували всі обмеження
"Знімаємо всі обмеження, пов'язані із запровадженням режиму контртерористичної операції", — повідомив Собянін.
За його словами, випускний для школярів відбудеться 1 липня.
Нагадаємо, 24 червня в Москві оголосили режим контртерористичної операції — уперше в історії Російської Федерації. На усіх в’їздах та виїздах із російської столиці з ночі з’явилися поліцейські.
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Додамо, командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін прокоментував останні події, які відбуваються в РФ. За його словами, "Новий Смутний час настав".