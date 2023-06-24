Що відбувається зараз у Москві: дані української розвідки

Поліція на вулицях Москви. Фото: росЗМІ

Через бунт Євгена Пригожина Москва практично повністю блокована. Також перекритий рух федеральною трасою "Дон".

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

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Ізоляція Москви

Станом на зараз російська столиця практично повністю заблокована військами та силовими структурами.

На усіх перехрестях та виїздах з міста можна помітити посилені патрулі.

"Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині", — зазначили у ГУР.

Силовики масово перевіряють автотранспорт, особливо великі вантажівки із закритими фургонами.

До Москви продовжують стягувати усі наявні резерви російської армії, зокрема, із прикордонних регіонів.

ГУР про ситуацію в Москві

Також в соцмережах з’явилося фото, як на в’їзді до російської столиці силовики риють окопи.

На в'їзді в Москву

Фото із соцмереж

Ситуація на південному напрямку

Відомо, що рух федеральною трасою М4 "Дон" (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новоросійськ) практично зупинений.

На усіх з’їздах з траси стоять патрулі.

Сама траса використовується винятково для перекидання військової техніки.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.