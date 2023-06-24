Что происходит сейчас в Москве: данные украинской разведки

Полиция на улицах Москвы. Фото: росСМИ

Из-за бунта Евгения Пригожина Москва практически полностью блокирована. Также перекрыто движение по федеральной трассе "Дон".

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

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На сегодняшний день российская столица практически полностью заблокирована войсками и силовыми структурами.

На всех перекрестках и выездах из города можно увидеть усиленные патрули.

"По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри", — отметили в ГУР.

Силовики массово проверяют автотранспорт, особенно крупные грузовики с закрытыми фургонами.

В Москву продолжают снимать все имеющиеся резервы российской армии, в частности, из приграничных регионов.

ГУР о ситуации в Москве

Также в соцсетях появилось фото, как на въезде в российскую столицу силовики роют окопы.

На въезде в Москву

Фото из соцсетей

Ситуация на южном направлении

Известно, что движение по федеральной трассе М4 "Дон" (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) практически остановлено.

На всех съездах с трассы стоят патрули.

Сама трасса используется исключительно для переброски военной техники.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ППК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.