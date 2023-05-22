В Москве произошло ДТП с участием автомобиля патриарха Кирилла
В столице России в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал представительный автомобиль Aurus. Этот автомобиль, как стало известно, закреплен за патриархом Московским Кириллом (Гундяевым).
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
ДТП с автомобилем Кирилла
В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Aurus. Эти авто были разработаны и изготовлены в России специально для президента РФ и других представителей кремлевской элиты.
Этот автомобиль, как сообщается, закреплен за патриархом Русской православной церкви Кириллом (Гундяевым).
Детали автопроисшествия
Инцидент произошел в центре российской столицы в 6:30 утра.
Автомобиль Aurus патриарха Кирилла врезался в легковушку Volvo, которая выехала из переулка на один из главных московских проспектов.
Находился ли в представительном автомобиле сам глава Русской православной церкви, неизвестно.
Напомним, что в апреле Чешская Республика объявила о введении санкций против патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева).