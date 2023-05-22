В Москве произошло ДТП с участием автомобиля патриарха Кирилла

Автоавария в Москве, где пострадал автомобиль главы РПЦ. Коллаж: Новини.LIVE

В столице России в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал представительный автомобиль Aurus. Этот автомобиль, как стало известно, закреплен за патриархом Московским Кириллом (Гундяевым).

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Читайте также:

ДТП с автомобилем Кирилла

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Aurus. Эти авто были разработаны и изготовлены в России специально для президента РФ и других представителей кремлевской элиты.

Этот автомобиль, как сообщается, закреплен за патриархом Русской православной церкви Кириллом (Гундяевым).

Детали автопроисшествия

Инцидент произошел в центре российской столицы в 6:30 утра.

Автомобиль Aurus патриарха Кирилла врезался в легковушку Volvo, которая выехала из переулка на один из главных московских проспектов.

Находился ли в представительном автомобиле сам глава Русской православной церкви, неизвестно.

Напомним, что в апреле Чешская Республика объявила о введении санкций против патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева).