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В Москве произошло ДТП с участием автомобиля патриарха Кирилла

22 мая 2023 10:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Москве произошло ДТП с участием автомобиля патриарха Кирилла
Автоавария в Москве, где пострадал автомобиль главы РПЦ. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В столице России в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал представительный автомобиль Aurus. Этот автомобиль, как стало известно, закреплен за патриархом Московским Кириллом (Гундяевым).

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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ДТП с автомобилем Кирилла

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Aurus. Эти авто были разработаны и изготовлены в России специально для президента РФ и других представителей кремлевской элиты.

Этот автомобиль, как сообщается, закреплен за патриархом Русской православной церкви Кириллом (Гундяевым).

Детали автопроисшествия

Инцидент произошел в центре российской столицы в 6:30 утра.

Автомобиль Aurus патриарха Кирилла врезался в легковушку Volvo, которая выехала из переулка на один из главных московских проспектов.

Находился ли в представительном автомобиле сам глава Русской православной церкви, неизвестно.

Напомним, что в апреле Чешская Республика объявила о введении санкций против патриарха Русской православной церкви Кирилла (Гундяева).

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