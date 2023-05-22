У Москві сталася ДТП за участі автомобіля патріарха Кирила
У столиці Росії Москві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав представницький автомобіль Aurus. Цей автомобіль, як стало відомо, є закріпленим за патріархом Московським Кирилом (Гундяєвим).
Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
ДТП з автомобілем Кирила
У Москві сталася дорожньо-транспортна пригода із автомобілем Aurus. Ці автомобілі були розроблені і виготовлені в Росії спеціально для президента РФ та інших представників кремлівської еліти.
Цей автомобіль, як повідомляється, закріплений за патріархом Російської православної церкви Кирилом (Гундяєвим).
Деталі автопригоди
Інцидент стався у центрі російської столиці о 6:30 ранку.
Автомобіль Aurus патріарха Кирила врізався у легковик Volvo, який виїхав із провулку на один із головних московських проспектів.
Чи перебував у представницькому автомобілі сам очільник Російської православної церкви, невідомо.
Нагадаємо, що у квітні Чеська Республіка оголосила про запровадження санкцій проти патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва).