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У Москві сталася ДТП за участі автомобіля патріарха Кирила

22 травня 2023 10:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Москві сталася ДТП за участі автомобіля патріарха Кирила
Автоаварія у Москві, де постраждав автомобіль очільника РПЦ. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У столиці Росії Москві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав представницький автомобіль Aurus. Цей автомобіль, як стало відомо, є закріпленим за патріархом Московським Кирилом (Гундяєвим).

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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ДТП з автомобілем Кирила

У Москві сталася дорожньо-транспортна пригода із автомобілем Aurus. Ці автомобілі були розроблені і виготовлені в Росії спеціально для президента РФ та інших представників кремлівської еліти.

Цей автомобіль, як повідомляється, закріплений за патріархом Російської православної церкви Кирилом (Гундяєвим).

Деталі автопригоди

Інцидент стався у центрі російської столиці о 6:30 ранку.

Автомобіль Aurus патріарха Кирила врізався у легковик Volvo, який виїхав із провулку на один із головних московських проспектів.

Чи перебував у представницькому автомобілі сам очільник Російської православної церкви, невідомо.

Нагадаємо, що у квітні Чеська Республіка оголосила про запровадження санкцій проти патріарха Російської православної церкви Кирила (Гундяєва). 

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