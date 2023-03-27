В москве затопило 12 домов: жильцы стали заложниками своего же жилья

Потоп в москве

В Москве в Краснопахорском районе произошел потоп, который причинил серьезные проблемы для жителей 12 домов. Речка Пахра вышла из берегов и затопила местность, из-за чего люди не могут выйти из своих домов. Машины приходится оставлять на подъездах к деревне, а дальше жители продолжают путь пешком, одев высокие резиновые сапоги. Несколько пенсионеров вообще не могут выйти из своих домов из-за затопления, а детей приходится носить на плечах.

Об этом сообщает Baza.

Потоп в москве

Вода затопила первые этажи некоторых домов. Одному из жителей деревни стало плохо, но врачи скорой помощи не смогли добраться до пациента из-за затопленных улиц. В результате вызвали МЧС, и спасатели помогли доставить человека до машины скорой помощи.

Жители деревни говорят, что глава администрации района утверждает, что ситуация под контролем и вода уйдет в течение 12 часов. Однако люди не верят в такой оптимизм. Чиновники перекладывают вину друг на друга: администрация района заявляет, что дамба, вызвавшая потоп, принадлежит организации "Мосводосток", а последняя обвиняет администрацию района.

Между тем, уровень воды продолжает расти, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации для местных жителей.

Напомним, что исследование ученых показало, что 15 млн людей могут столкнуться с наводнениями из-за ледниковых озер. Они могут в любой момент прорвать свои естественные плотины.

Также мы писали, что американский штат Калифорния накрыло мощное наводнение. Число погибших от стихии превысило десять человек, среди жертв наводнения пятилетний мальчик.