У москві затопило 12 будинків: мешканці стали заручниками свого ж житла

Потоп у москві

У москві в Краснопахорському районі стався потоп, який завдав серйозних проблем для мешканців 12 будинків. Річка Пахра вийшла з берегів та затопила місцевість, через що люди не можуть вийти зі своїх будинків. Машини доводиться залишати на під'їздах до села, а далі мешканці продовжують шлях пішки, одягнувши високі гумові чоботи. Декілька пенсіонерів взагалі не можуть вийти зі своїх будинків через затоплення, а дітей доводиться носити на плечах.

Про це повідомляє Baza.

Потоп у москві

Вода затопила перші поверхи деяких будинків. Одному з мешканців села стало погано, але лікарі швидкої допомоги не змогли дістатися пацієнта через затоплені вулиці. В результаті викликали МНС і рятувальники допомогли доставити людину до машини швидкої допомоги.

Жителі села кажуть, що голова адміністрації району стверджує, що ситуація під контролем та вода піде протягом 12 годин. Проте люди не вірять у такий оптимізм. Чиновники перекладають провину один на одного: адміністрація району заявляє, що дамба, яка викликала потоп, належить організації "Мосводосток", а остання звинувачує адміністрацію району.

Тим часом рівень води продовжує зростати, що може призвести до подальшого погіршення ситуації для місцевих жителів.

Нагадаємо, що дослідження вчених показало, що 15 млн людей можуть зіткнутися з повенями через льодовикові озера. Вони можуть будь-якої миті прорвати свої природні греблі.

Також ми писали, що американський штат Каліфорнія накрила потужна повінь. Число загиблих від стихії перевищило десять людей, серед жертв повені п'ятирічний хлопчик.