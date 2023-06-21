В Москве нашли мертвым одного из создателей термоядерной бомбы

Один из создателей первой советской термоядерной бомбы Григорий Клинишев. Фото: росСМИ

В среду, 21 июня, в Москве обнаружили мертвым одного из создателей первой советской термоядерной бомбы Григория Клинишева. Отмечается, что он покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

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ГосСМИ РФ сообщают, что он покончил жизнь самоубийством и оставил записку, в которой простился с родственниками.

Известно, что кандидат физико-математических наук Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он был одним из разработчиков бомбы РДС-37, которая впервые была испытана в 1955 году, а также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.

К моменту гибели ему было 92 года.

Что известно о бомбе РДС-37

РДС-37 — первая советская двухступенчатая термоядерная бомба. Впервые она была испытана 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне с помощью сброса с бомбардировщика Ту-16.

Бомба РДС-37. Фото: google.com

Номинальная мощность бомбы была примерно 3 Мт, но при испытании снижена примерно вдвое до 1,6 Мт. Взрыв подтвердил возможность преодоления отметки 1 Мт, для этого использовалось рентгеновское излучение от реакции деления для сжатия дейтерида лития перед синтезом.

Диаметр "гриба" облака к этому моменту составлял 25-30 км.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о планах развития "ядерной триады" России. Диктатор анонсировал замену старых ракет на новые ядерные ракеты "Сармат".