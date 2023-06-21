У Москві знайшли мертвим одного з творців термоядерної бомби

Один із творців першої радянської термоядерної бомби Григорій Клінішев. Фото: росЗМІ

У середу, 21 червня, у Москві знайшли мертвим одного із творців першої радянської термоядерної бомби Григорія Клінішева. Зазначається, що він покінчив життя самогубством.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на екстрені служби.

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ДержЗМІ РФ повідомляють, що він покінчив життя самогубством і залишив записку, в якій попрощався з родичами.

Кандидат фізико-математичних наук Григорій Клінішов народився 1930 року. Він був одним із розробників бомби РДС-37, яка вперше була випробувана в 1955-му році, а також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

На момент загибелі йому було 92 роки.

Що відомо про бомбу РДС-37

РДС-37 — перша радянська двоступенева термоядерна бомба. Вперше її було випробувано 22 листопада 1955 року на Семипалатинському полігоні за допомогою скидання із бомбардувальника Ту-16.

Бомба РДС-37. Фото: google.com

Номінальна потужність бомби була приблизно 3 Мт, але під час випробування знижена приблизно вдвічі до 1,6 Мт. Вибух підтвердив можливість подолання 1 Мт позначки, для цього використовувалося рентгенівське випромінювання від реакції поділу для стиснення дейтериду літію перед синтезом.

Діаметр "гриба" хмари до цього моменту становив 25-30 кілометрів.

Нагадаємо, 21 червня президент РФ Володимир Путін на зустрічі з випускниками військових вузів заявив про плани розвитку "ядерної тріади" Росії. Диктатор анонсував заміну старих ракет на новітні ядерні ракети "Сармат".