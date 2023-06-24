Военный переворот в России: в МИД РФ сделали заявление Западу

В МИД России сделали предупреждение странам Запада: что сказали
На фоне военного переворота в МИД России предупредили страны Запада. Там предостерегли не использовать данную ситуацию для достижения своих "русофобных целей".
Об этом сообщают росСМИ.
РФ предупредила Запад
Сообщается, что российское общество поддерживает своего президента. Однако политический кризис в РФ играет только на руку внешним врагам страны.
"МИД России на фоне попытки вооруженного мятежа предостерег страны Запада от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобных целей", — говорится в сообщении.
В МИД утверждают, что вскоре разрешат ситуацию, а также выполнят все цели и задачи, которые касаются "спецоперации".
Напомним, что на фоне военного переворота в РФ лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам. Она призвала белорусов не упустить возможность на спасение своей страны. Обращение она записала на белорусском языке.