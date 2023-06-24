Военный переворот в России: в МИД РФ сделали заявление Западу

Министерство иностранных дел РФ. Фото: росСМИ

На фоне военного переворота в МИД России предупредили страны Запада. Там предостерегли не использовать данную ситуацию для достижения своих "русофобных целей".

Об этом сообщают росСМИ.

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РФ предупредила Запад

Сообщается, что российское общество поддерживает своего президента. Однако политический кризис в РФ играет только на руку внешним врагам страны.

"МИД России на фоне попытки вооруженного мятежа предостерег страны Запада от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобных целей", — говорится в сообщении.

В МИД утверждают, что вскоре разрешат ситуацию, а также выполнят все цели и задачи, которые касаются "спецоперации".

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, что на фоне военного переворота в РФ лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам. Она призвала белорусов не упустить возможность на спасение своей страны. Обращение она записала на белорусском языке.