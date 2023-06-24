Військовий переворот у Росії: у МЗС РФ зробили заяву Заходу

У МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу: що сказали
На тлі військового перевороту у МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу. Там застерегли не використовувати цю ситуацію для досягнення "русофобних цілей".
Про це повідомляють росЗМІ.
РФ попередила Захід
Повідомляється, що російське суспільство підтримує свого президента. Однак, політична криза у РФ грає лише на руку зовнішнім ворогам країни.
"МЗС Росії на тлі спроби збройного заколоту застеріг країни Заходу від будь-яких натяків на можливе використання внутрішньоросійської ситуації для досягнення своїх русофобних цілей", — йдеться у повідомленні.
У МЗС стверджують, що невдовзі вирішать ситуацію, а також виконають всі цілі та задачі, які стосуються "спецоперації".
Нагадаємо, що на тлі військового перевороту у РФ лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до білорусів. Вона закликала білорусів не прогавити можливість на порятунок своєї країни. Звернення вона записала білоруською мовою.