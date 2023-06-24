Військовий переворот у Росії: у МЗС РФ зробили заяву Заходу

Міністерство закордонних справ РФ. Фото: росЗМІ

На тлі військового перевороту у МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу. Там застерегли не використовувати цю ситуацію для досягнення "русофобних цілей".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що російське суспільство підтримує свого президента. Однак, політична криза у РФ грає лише на руку зовнішнім ворогам країни.

"МЗС Росії на тлі спроби збройного заколоту застеріг країни Заходу від будь-яких натяків на можливе використання внутрішньоросійської ситуації для досягнення своїх русофобних цілей", — йдеться у повідомленні.

У МЗС стверджують, що невдовзі вирішать ситуацію, а також виконають всі цілі та задачі, які стосуються "спецоперації".

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на тлі військового перевороту у РФ лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до білорусів. Вона закликала білорусів не прогавити можливість на порятунок своєї країни. Звернення вона записала білоруською мовою.