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У МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу: що сказали

24 червня 2023 18:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військовий переворот у Росії: у МЗС РФ зробили заяву Заходу
Міністерство закордонних справ РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На тлі військового перевороту у МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу. Там застерегли не використовувати цю ситуацію для досягнення "русофобних цілей". 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Повідомляється, що російське суспільство підтримує свого президента. Однак, політична криза у РФ грає лише на руку зовнішнім ворогам країни. 

"МЗС Росії на тлі спроби збройного заколоту застеріг країни Заходу від будь-яких натяків на можливе використання внутрішньоросійської ситуації для досягнення своїх русофобних цілей", — йдеться у повідомленні. 

У МЗС стверджують, що невдовзі вирішать ситуацію, а також виконають всі цілі та задачі, які стосуються "спецоперації". 

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на тлі військового перевороту у РФ лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до білорусів. Вона закликала білорусів не прогавити можливість на порятунок своєї країни. Звернення вона записала білоруською мовою.

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