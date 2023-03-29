В НАТО оценили угрозу военного нападения россии на Молдову

Мирча Джоане

НАТО не видит риска быстрого военного нападения на Молдову. россия не имеет для этого ресурсов.

Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоане.

Российская угроза в Молдове

Несмотря на низкую угрозу военного вторжения, заместитель генсека НАТО отметил, что россия ведет активную деятельность в Молдове для свержения избранного демократического режима. Он считает, что в этой ситуации Молдове необходимо идти на сближение с Румынией, ЕС и Североатлантическим блоком.

"Попытка свержения избранного демократического режима — активная операция, мобилизация политических сил в Республике Молдова, коммуникация, дезинформация, ложь используются в Молдове в очень широких масштабах", — подчеркнул Джоане.

По его словам, именно поэтому НАТО усиливает поддержку Кишиневу.

"россия крайне агрессивна, понятно, что речь идет о сферах влияния — она видит Молдову, она видит Украину, она видит Грузию, беларусь, Кавказ своей сферой влияния", — подчеркнул чиновник НАТО.

Напомним, 22 марта президент Молдовы Майя Санду подписала закон о языке в стране. Он предполагает признание румынского языка — государственным.

Также мы писали, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что лучшей защитой Молдовы от агрессии россии является защита соседней Украины. Так что Западу необходимо помогать Украине.

Мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.