У НАТО оцінили загрозу військового нападу росії на Молдову
НАТО не бачить ризику швидкого військового нападу на Молдову. росія не має для цього ресурсів.
Про це заявив заступник генсека альянсу Мірча Джоане.
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Російська загроза у Молдові
Попри низьку загрозу військового вторгнення, заступник генсека НАТО зауважив, що росія веде активну діяльність у Молдові для повалення обраного демократичного режиму. Він вважає, що у цій ситуації Молдові необхідно іти на зближення з Румунією, ЄС та Північноатлантичним блоком.
"Спроба повалення обраного демократичного режиму є активною операцією, мобілізація політичних сил в Республіці Молдова, комунікація, дезінформація, брехня використовуються в Молдові у дуже широких масштабах", — підкреслив Джоане.
За його словами, саме тому НАТО посилює підтримку Кишиневу.
"росія є вкрай агресивною, зрозуміло, що йдеться про сфери впливу — вона бачить Молдову, вона бачить Україну, вона бачить Грузію, білорусь, Кавказ своєю сферою впливу", — наголосив посадовець НАТО.
Нагадаємо, 22 березня президентка Молдови Мая Санду підписала закон про мову в країні. Він передбачає визнання румунської мови — державною.
Також ми писали, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що найкращим захистом Молдови від агресії росії є захист сусідньої України. Тож Заходу необхідно допомагати Україні.
Додамо, світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.