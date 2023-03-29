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У НАТО оцінили загрозу військового нападу росії на Молдову

29 березня 2023 15:09
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Мірча Джоане
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

НАТО не бачить ризику швидкого військового нападу на Молдову. росія не має для цього ресурсів. 

Про це заявив заступник генсека альянсу Мірча Джоане.

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Попри низьку загрозу військового вторгнення, заступник генсека НАТО зауважив, що росія веде активну діяльність у Молдові для повалення обраного демократичного режиму. Він вважає, що у цій ситуації Молдові необхідно іти на зближення з Румунією, ЄС та Північноатлантичним блоком.

"Спроба повалення обраного демократичного режиму є активною операцією, мобілізація політичних сил в Республіці Молдова, комунікація, дезінформація, брехня використовуються в Молдові у дуже широких масштабах", — підкреслив Джоане.

За його словами, саме тому НАТО посилює підтримку Кишиневу.

"росія є вкрай агресивною, зрозуміло, що йдеться про сфери впливу — вона бачить Молдову, вона бачить Україну, вона бачить Грузію, білорусь, Кавказ своєю сферою впливу", — наголосив посадовець НАТО. 

Нагадаємо, 22 березня президентка Молдови Мая Санду підписала закон про мову в країні. Він передбачає визнання румунської мови — державною.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що найкращим захистом Молдови від агресії росії є захист сусідньої України. Тож Заходу необхідно допомагати Україні.

Додамо, світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль москви. До 2030 року ця країна мала стати частиною ОДКБ, а у самій Молдові мав би бути забезпечений потужний російський вплив.

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