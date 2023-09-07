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В НАТО отреагировали на падение дрона РФ на территории Румынии

7 сентября 2023 12:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В НАТО отреагировали на падение дрона РФ на территории Румынии
Штаб-квартира НАТО. Фото: AFP 2023 / Emmanuel Dunand
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После информации из Бухареста о возможных обломках российского дрона "Шахед", найденных у Дуная, Североатлантический альянс выразил свою позицию. НАТО всецело поддерживает Румынию и контролирует ситуацию.

Об этом сообщил представитель НАТО.

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 Представитель подтвердил обсуждение инцидента в ходе встречи Североатлантического совета 6 сентября. Члены организации поддержали Румынию, высказав ей свою полную поддержку. 

Напомним, после начала враждебных действий России против Украины в прошлом году, присутствие НАТО в Черноморском бассейне увеличилось. 

"Мы оставляем ситуацию под контролем и поддерживаем связь с румынскими партнерами", — говорится в официальном заявлении НАТО.

Напомним, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока неясно, относятся ли найденные в районе села Плауру детали к указанному инциденту.

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