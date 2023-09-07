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У НАТО відреагували на падіння дрону РФ на території Румунії

7 вересня 2023 12:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У НАТО відреагували на падіння дрону РФ на території Румунії
Штаб-квартира НАТО. Фото: AFP 2023 / Emmanuel Dunand
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після інформації з Бухареста про можливі уламки російського дрона "Шахед", знайдені у Дунаю, Північноатлантичний альянс висловив свою позицію. НАТО повністю підтримує Румунію та контролює ситуацію.

Про це повідомив представник НАТО.

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Представник підтвердив обговорення інциденту під час зустрічі Північноатлантичної ради 6 вересня. Члени організації підтримали Румунію, висловивши свою повну підтримку.

Нагадаємо, після початку ворожих дій Росії проти України минулого року присутність НАТО в Чорноморському басейні збільшилася.

"Ми залишаємо ситуацію під контролем і підтримуємо зв'язок із румунськими партнерами", — йдеться в офіційній заяві НАТО.

Нагадаємо, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар прокоментував інформацію про знайдені на румунській території уламки дрона після повідомлень про атаку РФ на південну частину України. При цьому Тілвар уточнив, що поки не зрозуміло, чи відносяться знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.

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